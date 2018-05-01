الدرك ينهي مغامرة تجار مخدرات ناحية مراكش

إبراهيم مغراوي

أوقفت عناصر الدرك الملكي لمركز أوريكا بإقليم الحوز، الاثنين، شخصا مبحوثا عنه على الصعيد الوطني بدوار المصرف البرج، بعد ضبطه متنكرا لتفادي الاعتقال.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه العملية جاءت بعد حملة تمشيطية وتطهيرية شنها رجال درك أوريكا، خلال اليومين الأخيرين بالمنطقة، أسفرت عن العثور على المعني بالأمر بأحد منازل الدوار المذكور.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف من ذوي السوابق العدلية؛ إذ سبق له أن قضى عقوبات عدة سالبة للحرية بتهمة الاتجار االمخدرات.