24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5906:3513:2917:0720:1621:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. وفاة طفل تدفع إلى تحقيق إداري بمستشفى بمراكش (5.00)

  2. الجنس يتسبب في سجن ممرض بقلعة السراغنة (5.00)

  3. بنشريف: الشعبوية تفتك ببرامج تلفزية .. وإعلاميون يذبحون العربية (5.00)

  4. نقابيون بسطات يهاجمون "السياسات الحكومية" (5.00)

  5. نقابة "البيجيدي" تُحرج الأزمي وترفض "زيادات" حكومة العثماني (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الإرهاب يوقع بمغربي في قبضة الأمن الإسباني

الإرهاب يوقع بمغربي في قبضة الأمن الإسباني

الإرهاب يوقع بمغربي في قبضة الأمن الإسباني
مُتابعة من خالد ملوك
الأربعاء 02 ماي 2018 - 11:17

أوقف أفراد الشرطة المحلية لمدينة غوادلاخارا الإسبانية، بتعاون مع مركز المعلومات الاستخباراتية التابع لفرقة الشرطة الوطنية، مهاجرا مغربيا يشتبه في تورطه في "جرائم جنائية متعلقة بتمجيد المنظمات الإرهابية".

بلاغ لوزارة الداخلية الإسبانية أفاد بأن الموقوف بلغ درجات متقدمة من التشدد والتطرف الديني، مشيرا إلى أن عناصر الشرطة تمكنت من حجز العديد من الوسائل الإلكترونية والهواتف الذكية ووثائق جد مهمة يجري تحليلها من قبل المحققين الأمنيين.

وأورد البلاغ أن المشتبه فيه يلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة الدعاية للتنظيمات العدائية بهدف استمالة متعاطفين جدد يجري تجنيدهم وتدريبهم على القيام بأعمال إرهابية، موضحا في الآن ذاته أن إشعارا من أحد المواطنين دفع عناصر الشرطة إلى رصد تحركاته وأنشطته، قبل أن يتم اعتقاله.

وزاد المصدر الرسمي ذاته أن الموقوف يعمد إلى نشر رسائل ومحتويات تناصر توجهات "الزعماء الدينيين الراديكاليين" في ما يسمى بـ"الدولة الإسلامية"، ومقاطع فيديو تحرض على ارتكاب أعمال إرهابية ضد أهداف الدول الغربية، إضافة إلى مواد أخرى تتضمن معلومات وتعليمات عن كيفية صنع الأسلحة.

صحيفة "إيكو دياريو" الإسبانية قالت، أيضا، إن الموقوف كان ينوي القيام بعمليات انتحارية داخل وكالات بنكية وجامعات وفنادق معروفة، مضيفة أنه لا يتردد في الإشادة بالأعمال الإرهابية التي يتبناها تنظيم "داعش" العدائي، خاصة الهجمات الدموية الأخيرة التي استهدفت مدينة برشلونة وساحة لاس رامبلاس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.