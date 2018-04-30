كتابات متطرفة بمدرسة تستنفر الدرك والمخابرات

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت عناصر من الدرك الملكي ومصالح المخابرات بمراكش، اليوم الاثنين، تحقيقا أوليا لتحديد هوية من يقف وراء كتابات متطرفة بسبورات أقسام بمدرسة ابتدائية بدوار بلعكيد، بالجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم ضواحي المدينة ذاتها.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المحققين عثروا على عبارات مسيئة وخطيرة من قبيل "سننفذ عملية إرهابية"، و"تبا لك"، وكلمة نابية باللغة الإنجليزية، مضيفة أن الخط الذي كتبت به هذه العبارات يوضح أن وراءها شخصا متمرسا على فعل الكتابة، ومشيرة إلى أن محفظات التلاميذ وجدت مبعثرة بالعديد من الأقسام.

يذكر أن عناصر الشرطة العلمية والتقنية عملت على جمع كل المعطيات والبصمات التي يمكن أن تساعد في كشف من يقف وراء هذا السلوك الخطير.