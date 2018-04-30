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الرئيسية | حوادث | كتابات متطرفة بمدرسة تستنفر الدرك والمخابرات

كتابات متطرفة بمدرسة تستنفر الدرك والمخابرات

كتابات متطرفة بمدرسة تستنفر الدرك والمخابرات
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 30 أبريل 2018 - 21:42

فتحت عناصر من الدرك الملكي ومصالح المخابرات بمراكش، اليوم الاثنين، تحقيقا أوليا لتحديد هوية من يقف وراء كتابات متطرفة بسبورات أقسام بمدرسة ابتدائية بدوار بلعكيد، بالجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم ضواحي المدينة ذاتها.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المحققين عثروا على عبارات مسيئة وخطيرة من قبيل "سننفذ عملية إرهابية"، و"تبا لك"، وكلمة نابية باللغة الإنجليزية، مضيفة أن الخط الذي كتبت به هذه العبارات يوضح أن وراءها شخصا متمرسا على فعل الكتابة، ومشيرة إلى أن محفظات التلاميذ وجدت مبعثرة بالعديد من الأقسام.

يذكر أن عناصر الشرطة العلمية والتقنية عملت على جمع كل المعطيات والبصمات التي يمكن أن تساعد في كشف من يقف وراء هذا السلوك الخطير.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ber nour الاثنين 30 أبريل 2018 - 22:04
صافي من الاغتصابات إلى كتابات الارهابية للطفك يارب. اللهم امنا في اوطاننا يارب
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9
2 - منال الاثنين 30 أبريل 2018 - 22:10
كتب مبعثرة و كلمات مسيئة!أين المسؤولون عن إدارة المؤسسة والساهرين على أمن أركانها و تلاميذها؟متى سنظل ننتظر المصيبة إلى حين وقوعها لنخرج عن صمتنا و خوفنا.يجب تجنيد الأجهزة الأمنية لإستباق الكارثة و حماية المواطنين تجنبا للبكاء و العويل حين وقوع الفأس فوق الرأس.
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3 - المسلم المغربي الاثنين 30 أبريل 2018 - 22:14
لابد ان من كتب ذلك لم يكن يمزح اذ انها مدرسة ابتدائية وكما ذكر في المقال انه كتب عبارات باللغة الانكليزية يعني انه شخص راشد ولا اضن ان شخص يتجرء على المزاح في هذه الاشياء ولكن هي رسالة وعلى الشرطة العلمية ان تجد هذا الشخص في تسرع وقت حتى نتجنب اي عمل ارهابي
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4 - ضد الإرهاب الاثنين 30 أبريل 2018 - 22:16
الشخص الذي يقف وراء هذا السلوك الخطير و المتهور يجب الحكم عليه بأقصى العقوبات طبق القوانين الجاري بها العمل ويجب تشديد الرقابة على المدارس وكل من يتجول بجانبها
لا للإرهاب كفى
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