أمن طنجة يوقف متورطين في الهجرة غير النظامية

هسبريس من الرباط

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة على النيابة العامة المختصة، الاثنين، أربعة موقوفين، من بينهم مواطن من جنسية غينية وثلاثة مغاربة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة.

ووفق مصادر أمنية فإن المعطيات الأولية للبحث أشارت إلى قيام المشتبه فيه الرئيسي، رفقة أحد شركائه، باستقبال المرشحين للهجرة السرية من مواطني إفريقيا جنوب الصحراء بأحد المنازل بمدينة طنجة؛ فيما يتكفل باقي الموقوفين المغاربة بتنظيم عمليات الهجرة على متن قوارب مطاطية نحو أوروبا.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن في منزل يستغله المشتبه فيه الرئيسي بحي مسنانة بمدينة طنجة مكنت من حجز مجموعة من معدات الإنقاذ البحري وسترات النجاة، بالإضافة إلى قاربين مطاطين بكامل تجهيزاتهما؛ فضلا عن توقيف 21 مرشحا للهجرة من دول إفريقيا.