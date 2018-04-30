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الرئيسية | حوادث | قتيلة وثلاثة جرحى في انقلاب سيارة ناحية سطات

قتيلة وثلاثة جرحى في انقلاب سيارة ناحية سطات

قتيلة وثلاثة جرحى في انقلاب سيارة ناحية سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 30 أبريل 2018 - 19:18

توفيت امرأة على الفور مساء اليوم الاثنين، في حين أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، نتيجة حادثة سير مميتة إثر انقلاب سيارة خفيفة كانوا على متنها في الطريق السيار بالنقطة الكيلومترية 81، على مستوى دوار أولاد الحسن جماعة الثوالث بني يكرين ناحية سطات.

وحسب مصادر هسبريس من مكان الحادث فإن أربعة أفراد تجمع بينهم علاقة أسرية، وينحدرون من مدينة الدار البيضاء، كانوا على متن سيارة خفيفة من طراز "فياط ديابلو"، متّجهين إلى مدينة مراكش، إلا أن السيارة زاغت عن الطريق السيار، وانقلبت مرات عدّة لأسباب مجهولة، لازالت تحقق بشأنها عناصر الضابطة القضائية.

وأضافت المصادر أن الضحية "ع،ز"، وهي في عقدها الخامس، فارقت الحياة بمكان الحادث، في حين جرى نقل الجرحى إلى قسم المستعجلات بواسطة سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية بسطات لتلقي العلاج؛ ويتعلّق الأمر بشابّة (ب، ز) تبلغ من العمر 22 سنة، بعد إصابتها بكسر على مستوى يدها اليمنى، و"ح، ب"، البالغ من العمر 90 سنة، والسائق "ب،ح"، وهو في عقده الرابع، اللذين أصيبا بجروح متفاوتة على مستوى الرأس واليد اليسرى.

وزادت المصادر أن الحادث استدعى انتقال من ممثل السلطات المحلية بالثوالث بني يكرين، وعناصر من الدرك الملكي التابعة لكوكبة الدرّاجات سرية سطات، ليتم توجيه الجرحى إلى المستشفى، ومعاينة جثة الهالكة، ونقلها بواسطة سيارة إسعاف خاصة إلى مستودع الأموات من أجل التشريح أو المعاينة الطبية، لفائدة البحث القضائي المفتوح في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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