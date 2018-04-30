سقوط من الطابق الثاني ينهي حياة شاب عشريني

إبراهيم الحافظون من سطات

أقدم شاب في عقده الثالث، مساء اليوم الاثنين، على رمي نفسه من الطابق الثاني لمنزل أسرته بحي سيدي عبد الكريم المعروف بـ"دالاس"، شرق مدينة سطات، لأسباب غامضة لازالت تبحث في شأنها عناصر الضابطة القضائية.

وحسب معلومات حصلت عليها هسبريس من أحد أقرباء الضحية فإن أسرة الشاب "ع،ح" فوجئت بارتمائه من الطابق الثاني، موضّحا أنه كان يعاني قيد حياته من مضاعفات نفسية، سبق أن تناول بسببها أدوية.

وانتقلت عناصر من الأمن والوقاية المدنية إلى مكان الحادث، حيث عملت على نقل الشاب إلى مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بسطات، من أجل تلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة، متأثرا بنزيف حاد.

وأمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات بوضع جثة الهالك في قسم الأموات، مع إجراء تشريح طبّي بالموازاة مع البحث القضائي الذي باشرته عناصر الضابطة القضائية، لمعرفة ظروف وفاة الشاب.