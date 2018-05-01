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كُتّاب وآراء
الدرك يوقف متورطا في عصابة للاتجار بالمخدرات
أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لآيت اعميرة، اشخصا في الثلاثينات من العمر، وينحدر من منطقة إمي امقورن، وذلك في دوار "أكرام"، لضلوعه في تكوين عصابة إجرامية متخصصة في الاتجار بالممنوعات والسرقة تحت التهديد.
وكانت المصالح الدركية بآيت اعميرة أصدرت مذكرة بحث عن الموقوف، لورود اسمه ضمن بحث مع أفراد عصابة كانت المصالح الدركية أوقفتهم سابقا، إذ أقروا خلال الاستماع إليهم بمشاركتهم معه في أفعال إجرامية في مجال الاتجار بمختلف أنواع المخدرات، والسرقة الموصوفة وتحت التهديد بأسلحة بيضاء.
ووضع الموقوف، الذي حُجزت بحوزته كميات مهمة من المخدرات ومبالغ مالية متحصل عليها من عملية الاتجار بالممنوعات، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضه على غرفة الجنايات باستئنافية أكادير.