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الرئيسية | حوادث | المخدرات توقع بصيدلانية في قبضة شرطة الحاجب

المخدرات توقع بصيدلانية في قبضة شرطة الحاجب

المخدرات توقع بصيدلانية في قبضة شرطة الحاجب
هسبريس من الرباط
الاثنين 30 أبريل 2018 - 21:06

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الحاجب، بناء على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الاثنين، ثلاثة أشخاص؛ من بينهم صيدلانية وشخص مبحوث عنه من أجل الإهانة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وكانت إجراءات البحث قد مكّنت من إيقاف الصيدلانية في حالة تلبس وهي بصدد تسليم كمية من الأقراص الطبية المخدرة داخل سيارتها إلى شخص يشتبه في تورطه في قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، كما جرى إيقاف شخص ثالث يشتبه في ارتباطه هو الآخر بهذه الأنشطة الإجرامية، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق المصدر ذاته، فقد أسفرت عمليات التفتيش والحجز المنجزة في هذه القضية عن ضبط 6460 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع، وثلاث سيارات، فضلا عن حجز مبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات أنشطة الاتجار في المخدرات.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما ما زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لإيقاف باقي المساهمين والمشاركين المحتملين في هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - احمد الاثنين 30 أبريل 2018 - 22:10
لاادري ماذا اصاب المواطن المغربي كل يوم مصائب اكثر من سابقها صيدلانية في حالة تلبس بتوزيع المخدرات لتدمير عقول المواطنين عوض الجلوس في صيدليتها والسهر على طلبات الزبناء وتقديم النصائح لمن يحتاجها اخذت سيارتها لتوزيع المواد السامة يجب على الدولة ان تسحب منها الرخصة وتركها تتفرغ لتوزيع المخدرات بعد انتهاء مدتها السجنية لانها اصبحت تشكل خطرا على المواطن
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2 - martin pres du kiss الاثنين 30 أبريل 2018 - 22:13
...la richesse facile.vouloir tt faire et avoir, en un temps record..alors qu'on a de quoi vivre et faire vivre d'autres avec nous..la cupidité fait voir rose mais devient aussitot rouge puis noir comme le feu..quand on touche a l'interdit et le péchè...et les remords commencent a nous manger .mais helas ce que le feu a brulé devient cendre et les regrets ne servent a rien quand on se trouve entre les bareaux.des fois on s'interroge si c'est vraiment la richesse facile coute aussi cher...bien sur que si...et la liberté coute plus que la richesse douteuse.....vaut mieux un tient que dix tu l'aura..et a savoir comment...?
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