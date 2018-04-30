المخدرات توقع بصيدلانية في قبضة شرطة الحاجب

هسبريس من الرباط

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الحاجب، بناء على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الاثنين، ثلاثة أشخاص؛ من بينهم صيدلانية وشخص مبحوث عنه من أجل الإهانة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وكانت إجراءات البحث قد مكّنت من إيقاف الصيدلانية في حالة تلبس وهي بصدد تسليم كمية من الأقراص الطبية المخدرة داخل سيارتها إلى شخص يشتبه في تورطه في قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، كما جرى إيقاف شخص ثالث يشتبه في ارتباطه هو الآخر بهذه الأنشطة الإجرامية، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق المصدر ذاته، فقد أسفرت عمليات التفتيش والحجز المنجزة في هذه القضية عن ضبط 6460 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع، وثلاث سيارات، فضلا عن حجز مبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات أنشطة الاتجار في المخدرات.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ بينما ما زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لإيقاف باقي المساهمين والمشاركين المحتملين في هذه القضية.