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كُتّاب وآراء
الدرك يحجز نصف طن من الأخطبوط نواحي اشتوكة
تمكّنت عناصر الدرك الملكي بالسد القضائي الثابت على الطريق الوطنية رقم 1، على مستوى مركز سيدي عبو، التابع للجماعة الترابية ماسة، ضواحي اشتوكة آيت باها، من حجز نحو نصف طن من الأخطبوط، كانت قادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، ومتوجهة إلى الترويج بأكادير ونواحيها.
وكشفت مصادر هسبريس أنه جرى اكتشاف حمولة سيارة نفعية بمقطورة تبريد، جرى اكتشافها على إثر تفتيش روتيني لعناصر الدرك بالسد القضائي في سيدي عبو، حيث عمد سائق السيارة إلى عملية تمويه أعوان المرور، بوضع صناديق فارغة في الجانب الخلفي للسيارة، في حين تم دسّ كميات الأخطبوط المحجوزة في جانبها الأمامي.
وجرى، الاثنين، توجيه السائق والحمولة المحجوزة إلى مصالح الصيد بأكادير، من أجل إنجاز محضر للاستماع إليه حول مصدر الشحنة ووجهتها؛ ذلك أن الفترة الحالية تشهد حظرا لاصطياد هذا النوع من الرخويات.