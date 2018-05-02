سرقة بالعنف تقود إلى توقيف شخص بأولاد تايمة

هسبريس من أكادير

تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بأولاد تايمة إلى إيقاف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وحسب مصدر أمني، فقد جرى إيقاف المشتبه فيه على خلفية البحث الذي تمت مباشرته في موضوع مجموعة من الشكايات المتعلقة بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وباستعمال دراجة نارية؛ بعدما أسفرت التحريات الميدانية والأبحاث التقنية عن تحديد هويته.

وزاد المصدر نفسه أن عملية التفتيش، التي أنجزت في إطار هذه القضية، قد مكنت من حجز مجموعة من الأشياء المتحصلة من السرقات؛ من بينها هواتف نقالة، وقطع غيار مختلفة خاصة بالدراجات النارية، وآلات تصوير ومتعلقات شخصية في ملك الغير، بالإضافة إلى دراجة نارية وأسلحة بيضاء، ومناديل يستعملها المشتبه فيه في إخفاء ملامحه.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.