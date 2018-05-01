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الرئيسية | حوادث | الجنس يتسبب في سجن ممرض بقلعة السراغنة

الجنس يتسبب في سجن ممرض بقلعة السراغنة

الجنس يتسبب في سجن ممرض بقلعة السراغنة
إبراهيم مغراوي
الثلاثاء 01 ماي 2018 - 17:05

أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة قلعة السراغنة، الاثنين، ممرضا يعمل بالمركز الصحي بالنفوذ الترابي لجماعة العامرية بشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم وبأداء 1500 درهم كتعويض للمطالبة بالحق المدني.

وتعود وقائع هذه القضية إلى الأسبوع الماضي، بعد انتشار شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن حوارا بين امرأة والمتهم بالمركز الصحي المذكور حول ممارسة الجنس بمقابل مبلغ مادي.

وبناء على ذلك الفيديو، أمرت النيابة العامة المختصة المركز القضائي للدرك الملكي بسرية قلعة السراغنة بالاستماع إلى المرأة والممرض الموجودين في الشريط، لتقرر متابعته في حالة اعتقال يوم السبت الماضي.

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