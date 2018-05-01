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الرئيسية | حوادث | إدانة ممرض من أجل التحريض على الدعارة

إدانة ممرض من أجل التحريض على الدعارة

إدانة ممرض من أجل التحريض على الدعارة
هسبريس من مراكش
الثلاثاء 01 ماي 2018 - 14:10

قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، مساء الاثنين، بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم في حق ممرض يشغل رئيس المركز الصحي ببني عامر بإقليم قلعة السراغنة، بعد مؤاخذته من أجل التحريض على الدعارة في مكان عمومي.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية قلعة السراغنة أوقفت المتهم، وتم الاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة، قبل تقديمه أمام العدالة قصد محاكمته طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك.

وانطلقت وقائع هذه القضية بعد تداول فيديو عبر وسائل التواصل السريع، خاصة "واتساب"، يتضمن حوارا بين امرأة والمتهم داخل مقر عمله حول ممارسة الجنس معها بمقابل مادي، ليتقرر فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية قبل عرضها على العدالة.

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