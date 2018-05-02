24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5906:3513:2917:0720:1621:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. وفاة طفل تدفع إلى تحقيق إداري بمستشفى بمراكش (5.00)

  2. الجنس يتسبب في سجن ممرض بقلعة السراغنة (5.00)

  3. نقابيون بسطات يهاجمون "السياسات الحكومية" (5.00)

  4. نقابة "البيجيدي" تُحرج الأزمي وترفض "زيادات" حكومة العثماني (5.00)

  5. البحرين تؤيد قرار المغرب قطع العلاقات مع إيران (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | ضبط لحوم وأحشاء في ظروف غير صحية بالبروج

ضبط لحوم وأحشاء في ظروف غير صحية بالبروج

ضبط لحوم وأحشاء في ظروف غير صحية بالبروج
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 02 ماي 2018 - 08:02

ضبطت عناصر الدرك الملكي، التابعة لمركز البروج سرية سطات، الثلاثاء، كمّية من اللحوم وأحشاء البقر، محمولة في ظروف غير صحية على متن سيارة خاصة، قادمة من مدينة خريبكة في اتجاه عاصمة بني مسكين، من أجل ترويجها بالتقسيط في المحلات التجارية.

وحسب مصادر هسبريس، فإن أحد الأشخاص كان يقود سيارة خاصة محمّلة بما يقارب 100 كيلوغرام من اللحوم، دون أن يحترم شروط النقل الصحية والوقائية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم حجز اللحوم ووضع السيارة بالمحجز الجماعي بالبروج، مشيرة إلى أن النيابة العامة أعطت تعليماتها لعناصر الضابطة القضائية بالاستماع إلى المعني بالأمر، وتقديمه في حالة سراح أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، في الوقت الذي أشرفت لجنة، مكوّنة من درك البروج وممثلين عن السلطات المحلية والمصالح البيطرية، على عملية إتلاف اللحوم المحجوزة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.