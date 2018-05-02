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كُتّاب وآراء
ضبط لحوم وأحشاء في ظروف غير صحية بالبروج
ضبطت عناصر الدرك الملكي، التابعة لمركز البروج سرية سطات، الثلاثاء، كمّية من اللحوم وأحشاء البقر، محمولة في ظروف غير صحية على متن سيارة خاصة، قادمة من مدينة خريبكة في اتجاه عاصمة بني مسكين، من أجل ترويجها بالتقسيط في المحلات التجارية.
وحسب مصادر هسبريس، فإن أحد الأشخاص كان يقود سيارة خاصة محمّلة بما يقارب 100 كيلوغرام من اللحوم، دون أن يحترم شروط النقل الصحية والوقائية.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تم حجز اللحوم ووضع السيارة بالمحجز الجماعي بالبروج، مشيرة إلى أن النيابة العامة أعطت تعليماتها لعناصر الضابطة القضائية بالاستماع إلى المعني بالأمر، وتقديمه في حالة سراح أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، في الوقت الذي أشرفت لجنة، مكوّنة من درك البروج وممثلين عن السلطات المحلية والمصالح البيطرية، على عملية إتلاف اللحوم المحجوزة.