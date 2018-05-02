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كُتّاب وآراء
صفائح مخدرات تجر شخصا إلى القضاء بمراكش
أحالت عناصر فرقة محاربة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، اليوم الأربعاء، مروجا للمخدرات على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لعاصمة النخيل.
وكان بلاغ لولاية أمن مراكش، توصلت به هسبريس، أشار إلى أن اعتقال المعني بالأمر جاء في إطار خطة المصلحة الولائية للشرطة القضائية للتصدي لجرائم المخدرات وملاحقتها، حيازةً وترويجاً واستهلاكاً.
وأضافت الوثيقة ذاتها أن المتهم المذكور كان يتخذ من سكناه بحي المسيرة مقرا لمزاولة نشاطه الإجرامي، لكن استغلال عناصر الأمن لمجموعة من المعطيات من الحي نفسه، وفرض حراسة ومراقبة على منزل المعني بالأمر، أدى إلى ضبطه متلبسا بحيازة 41 صفيحة من مخدر الشيرا ومبلغ مالي.
يذكر أن المعني بالأمر خضع بعد توقيفه للتنقيط الآلي، الذي أثبت أنه من ذوي السوابق العدلية، وموضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني في مجال حيازة وترويج مخدر الشيرا والكيف وكذا الضرب والجرح.
وبأمر من النيابة العامة، وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية لاستكمال البحث والتحقيق معه بخصوص مصدر المخدرات المحجوزة.