حوادث السير بالمدن .. 8 قتلى و1689 جريحا

هسبريس - و.م.ع

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم، وأصيب 1689 آخرون بجروح، إصابة 61 منهم بليغة، في 1287 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 23 إلى 29 أبريل الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر.

وفيما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 40 ألف و63 مخالفة، وأنجزت 13 ألف و296 محضرا أحيل على النيابة العامة، واستخلصت 26 ألف و767 غرامة صلحية، مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و797 ألفا و350 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5267 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7878 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف إلى 151 مركبة.