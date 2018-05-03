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كُتّاب وآراء
صعق كهربائي يقتل شخصا مجهول الهوية باشتوكة
لقي شخص مجهول الهوية، وقُدّر أنه في الثلاثينيات من العمر، مصرعه بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، الذي نقلته إليه السلطات المحلية بقيادة بلفاع، على إثر تعرضه لصعق كهربائي، عندما عمد إلى تسلق عمود كهربائي بالطريق الوطنية رقم 1، على مستوى دوار آيت صالح.
ووفق ما أورده شهود عيان، فإن المفارق للحياة، الذي يعيش حياة التشرد وتبدو عليه علامات اختلال عقلي، كان قد تسلق أحد الأعمدة يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يتدخّل مارة لإنزاله.
وأضافت المصادر ذاتها أن وفاة الشخص مجهول الهوية ناجمة عن لمسه لسلك ناقل للتيار الكهربائي ذي الضغط المتوسط.
وفتحت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة، حيث وُجهت جثة الهالك إلى مستودع الأموات من أجل تشريحها، كما يجري البحث من أجل تحديد هويته، بُغية إخطار عائلته.