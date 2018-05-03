24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5806:3413:2917:0720:1621:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. "تكريم المرأة" على الطريقة الإخوانية (5.00)

  2. مجلس التعاون الخليجي يتضامن مع المغرب (5.00)

  3. الخارجية: المغرب يتفهم إنكار وحرج الجزائر (5.00)

  4. مندوبية التخطيط تربط بين ارتفاع معدلات البطالة والتكوين المهني (5.00)

  5. ما بعد فاتح ماي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | صعق كهربائي يقتل شخصا مجهول الهوية باشتوكة

صعق كهربائي يقتل شخصا مجهول الهوية باشتوكة

صعق كهربائي يقتل شخصا مجهول الهوية باشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الخميس 03 ماي 2018 - 11:20

لقي شخص مجهول الهوية، وقُدّر أنه في الثلاثينيات من العمر، مصرعه بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى، الذي نقلته إليه السلطات المحلية بقيادة بلفاع، على إثر تعرضه لصعق كهربائي، عندما عمد إلى تسلق عمود كهربائي بالطريق الوطنية رقم 1، على مستوى دوار آيت صالح.

ووفق ما أورده شهود عيان، فإن المفارق للحياة، الذي يعيش حياة التشرد وتبدو عليه علامات اختلال عقلي، كان قد تسلق أحد الأعمدة يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يتدخّل مارة لإنزاله.

وأضافت المصادر ذاتها أن وفاة الشخص مجهول الهوية ناجمة عن لمسه لسلك ناقل للتيار الكهربائي ذي الضغط المتوسط.

وفتحت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة، حيث وُجهت جثة الهالك إلى مستودع الأموات من أجل تشريحها، كما يجري البحث من أجل تحديد هويته، بُغية إخطار عائلته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.