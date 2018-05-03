"الاتجار في البشر" يقود إلى اعتقالات في طانطان

هسبريس من أكادير

على إثر عملية ترصد، بناء على معلومات دقيقة توصلت إليها مصالح الشرطة القضائية للأمن الإقليمي بطانطان، جرى إيقاف شخصيْن في حي "السكنى والتعمير" بالمدينة ذاتها، للاشتباه في تورطهما ضمن شبكة لتنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر.

واستنادا إلى مصادر هسبريس، فقد أفضت عملية مداهمة منزل أحد الموقوفيْن، الذي يُشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، إلى حجز قارب مطاطي ومُحركيْن وأجهزة تقنية بالإضافة إلى آليات للملاحة ومجاديف وكميات مهمة من البنزين.

ووفقا للمصادر ذاتها، فالموقوفان ينشطان في إطار عمليات تنظيم الهجرة السرية لفائدة المرشحين للعبور إلى الضفة الأخرى، المنحدرين خصوصا من سيدي إفني واكلميم، عبر الشريط الساحلي بين طانطان وطرفاية، مقابل مبالغ مالية.

ووضع الموقوفان، الأربعاء، تحت تدابير الحراسة النظرية بمقر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بطانطان، رهن إشارة البحث الذي تُشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق التحقيق معهما، في انتظار عرضهما على أنظار النيابة العامة.