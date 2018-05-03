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الرئيسية | حوادث | إفشال محاولة تهريب مخدرات عبر ميناء طنجة

إفشال محاولة تهريب مخدرات عبر ميناء طنجة

إفشال محاولة تهريب مخدرات عبر ميناء طنجة
هسبريس من طنجة
الخميس 03 ماي 2018 - 09:15

تمكنت المصالح الأمنية، في إطار عمليتين مشتركتين بين أمن ميناء طنجة المتوسط ومصالح الجمارك على مستوى جهاز السكانير، من إيقاف سائقيْ شاحنتين كانتا متوجهتين إلى الخارج، على خلفية تورطهما في إخفاء كمية من مخدر الشيرا.7

وأوضحت مصادر هسبريس أن عملية تفتيش الشاحنات أسفرت عن ضبط 75 كيلوغراما من مخدر الشيرا مخبأة في مكيف الشاحنة الأولى الذي يسوقها "م. ب" البالغ من العمر 39 سنة، وضبط 25 كيلوغراما من المخدر ذاته مخبأة في خزان وقود الشاحنة الثانية التي يسوقها "ر. ب" البالغ من العمر 28 سنة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوفيْن كانا يعتزمان تهريب تلك الكمية من المخدرات نحو الخارج؛ لكن جهاز السكانير كشف المحجوزات، لتتم إحالة المعنيين بالأمر على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، قصد البحث معهما تحت إشراف مباشر للنيابة العامة المختصة.

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