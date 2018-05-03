حجز 100 كيلوغرام من "الشيرا" بميناء طنجة

هسبريس - و.م.ع

أفاد مصدر أمني بأن مصالح الأمن بميناء طنجة المتوسط ومصالح إدارة الجمارك، تمكنت مساء أمس الأربعاء، من حجز 100 كيلوغرام من مخدر الشيرا في عمليتين منفصلتين.

وأوضح المصدر نفسه أن عناصر فرقة المراقبة المشتركة بين الأمن والجمارك على مستوى جهاز السكانير عثرت على هذه الكمية من المخدرات مدسوسة بعناية في تجاويف معدة على مستوى هيكل شاحنتين للنقل الدولي كانتا في طريقهما لمغادرة التراب الوطني.

وأضاف أن عناصر الأمن والجمارك قامت خلال العملية الأولى بتفتيش دقيق لشاحنة ما أسفر عن العثور على 75 كيلوغرام من المخدرات مدسوسة في جهاز التبريد، ليتم إيقاف السائق، وهو من مواليد 1979.

أما في العملية الثانية، فقد عثرت عناصر فرقة المراقبة على 25 كيلوغراما من المخدرات مدسوسة في خزان وقود شاحنة للنقل الدولي.

وأكد المصدر نفسه أن العناصر الأولية للتحقيق تفيد بأن الموقوفين كان يعتزمان تهريب هذه الكمية من المخدرات نحو الخارج، مبرزا أنه ستتم إحالة المشتبه بهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لتعميق البحث بإشراف مباشر من النيابة العامة.