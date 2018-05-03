24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
03/05/2018
الأيام القادمة
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:58
|06:34
|13:29
|17:07
|20:16
|21:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟
- القضاء يحفظ ملف "برلماني السنبلة" بالمحمدية
- أسرار وفوائد الحجامة
- قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية
- منظمة إيتا الانفصالية تتعهد بحل جميع هياكلها
- صرخة سكان كتامة
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
جثة هامدة تدفع درك شيشاوة إلى فتح تحقيق
الخميس 03 ماي 2018 - 17:15
جفتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي المختار التابع لإقليم شيشاوة، اليوم الخميس، تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات وفاة شخص وسط "واد فرح" بمركز سيدي المختار.
وفور إخبارها بالحادث، انتقلت عناصر الدرك إلى مكان الحادث للقيام بالتحريات الأولية، وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية كان قيد حياته طالبا بالمدرسة القرآنية العتيقة بسيدي المختار، مرجحة أن يكون قد لفظ أنفاسه الأخيرة أمس الأربعاء.
وأضافت المصادر ذاتها أن الدرك الملكي أشرف، بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمراكش قصد إخضاعها للتشريح الطبي.