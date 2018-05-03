جثة هامدة تدفع درك شيشاوة إلى فتح تحقيق

ابراهيم مغراوي

جفتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي المختار التابع لإقليم شيشاوة، اليوم الخميس، تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات وفاة شخص وسط "واد فرح" بمركز سيدي المختار.

وفور إخبارها بالحادث، انتقلت عناصر الدرك إلى مكان الحادث للقيام بالتحريات الأولية، وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية كان قيد حياته طالبا بالمدرسة القرآنية العتيقة بسيدي المختار، مرجحة أن يكون قد لفظ أنفاسه الأخيرة أمس الأربعاء.

وأضافت المصادر ذاتها أن الدرك الملكي أشرف، بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، على نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمراكش قصد إخضاعها للتشريح الطبي.