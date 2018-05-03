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الرئيسية | حوادث | قاصر سرق وكالة لصرف الأموال يقع بيد الشرطة

قاصر سرق وكالة لصرف الأموال يقع بيد الشرطة

قاصر سرق وكالة لصرف الأموال يقع بيد الشرطة
هسبريس من الرباط
الخميس 03 ماي 2018 - 18:05

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، اليوم الخميس، قاصراً للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بسرقة مبالغ مالية مهمة من وكالة لصرف الأموال باستعمال الكسر.

وكانت مصالح الأمن بمدينة مراكش قد عاينت، صباح أمس الأربعاء، عملية سرقة استهدفت وكالة لصرف الأموال بالمدينة العتيقة، "بعدما تسلل إليها الفاعل من محل مجاور عن طريق إحداث ثقب في سور الوكالة، حيث استولى على مبالغ مالية بالعملات الوطنية والأجنبية تناهز قيمتها الإجمالية مليوني درهم"، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة أسفرت عن توقيف المشتبه فيه، واسترجاع جزء كبير من المبالغ المالية المسروقة، فضلا عن ضبط دراجة نارية تم اقتناؤها من عائدات هذه الجريمة، بالإضافة إلى حجز مجموعة كبيرة ومتنوعة من المعدات والمواد المستعملة في الكسر وثقب الحائط، وهي عبارة عن منشار ومعول ومفكات براغي ومطرقات حديدية ومفاتيح وآلة كهربائية ثاقبة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 17 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن إمكانية وجود أي مساهم أو مشارك آخر في تنفيذ هذه الأفعال الإجرامية.

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