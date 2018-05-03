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كُتّاب وآراء
توقيف متورط في اغتصاب فتاة قاصر بالمحمدية
أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة المحمدية شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باغتصاب وهتك عرض فتاة قاصر تحت التهديد باستخدام العنف.
وكانت مصالح الأمن بالمحمدية قد سجلت، في 12 أبريل المنصرم، شكاية باغتصاب فتاة قاصر تبلغ من العمر 10 سنوات، بعدما اعتدى عليها المشتبه فيه جنسيا، أسفل درج العمارة التي تسكن بها، "قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بالخبرات التقنية والبيولوجية، عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه"، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.
ووفق المصدر ذاته، فقد أوضحت الأبحاث والتحريات أن المشتبه فيه غرر بالضحية القاصر في مناسبات عدة، دون أن تفصح لعائلتها عن ذلك، ليتسنى تسجيل شكاية في الموضوع، وذلك قبل أن يعرضها لاغتصاب وهتك عرض تحت طائلة التهديد بالعنف.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذا الاعتداء الجنسي.
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تعليقات الزوّار (2)
كفى كفى كفى من الإغتصاب