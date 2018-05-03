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الرئيسية | حوادث | توقيف متورط في اغتصاب فتاة قاصر بالمحمدية

توقيف متورط في اغتصاب فتاة قاصر بالمحمدية

توقيف متورط في اغتصاب فتاة قاصر بالمحمدية
هسبريس من الرباط
الخميس 03 ماي 2018 - 20:20

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة المحمدية شخصا من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باغتصاب وهتك عرض فتاة قاصر تحت التهديد باستخدام العنف.

وكانت مصالح الأمن بالمحمدية قد سجلت، في 12 أبريل المنصرم، شكاية باغتصاب فتاة قاصر تبلغ من العمر 10 سنوات، بعدما اعتدى عليها المشتبه فيه جنسيا، أسفل درج العمارة التي تسكن بها، "قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بالخبرات التقنية والبيولوجية، عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه"، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق المصدر ذاته، فقد أوضحت الأبحاث والتحريات أن المشتبه فيه غرر بالضحية القاصر في مناسبات عدة، دون أن تفصح لعائلتها عن ذلك، ليتسنى تسجيل شكاية في الموضوع، وذلك قبل أن يعرضها لاغتصاب وهتك عرض تحت طائلة التهديد بالعنف.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذا الاعتداء الجنسي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - زكرياء منجد الخميس 03 ماي 2018 - 20:35
يجب الحكم عليه بأقصى العقوبات طبق القوانين الجاري بها العمل ليكون عبرة للأخرين
كفى كفى كفى من الإغتصاب
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2 - master الخميس 03 ماي 2018 - 20:35
لا يمر علينا يوم دون ان نسمع عن حالة اغتصاب، حسبنا الله ونعم الوكيل, الاخصاء او الاعدام لهذه الوحوش الادمية لا بد من اقصى العقوبات.سءمنا هذه الأخبار التي تدمي القلب.
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