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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف "هاكر" اخترق مواقع محلية وأجنبية
أوقفت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، الخميس، طالبا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وقرصنة المواقع الإلكترونية.
وكانت مصالح الشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا على خلفية رصد مجموعة من عمليات الولوج غير المشروع إلى مواقع إلكترونية أجنبية ومحلية، من بينها الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة مهنية وطنية، متبوعة بتغيير المعطيات والبيانات المعلوماتية الواردة بها، ما مكن من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه زوال اليوم الخميس، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
البلاغ ذاته أضاف أن عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بمنزل المشتبه فيه أسفرت عن حجز مجموعة من المعدات المعلوماتية ودعامات تخزين إلكترونية مستعملة في هذا النشاط الإجرامي.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف خلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.