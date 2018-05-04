توقيف ستة أشخاص ضمن شبكة إجرامية في سلا

هسبريس من الرباط

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بمدينة سلا، الخميس، ستة أشخاص، من بينهم فتاتان؛ وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في السرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وجرى توقيف المشتبه فيهم، وهم من ذوي السوابق القضائية العديدة، بمنطقة بوقنادل ضواحي مدينة سلا، "بناء على الأبحاث والتحريات المكثفة التي أعقبت توصل مصالح الأمن بإشعار حول ارتكابهم صباح اليوم نفسه سرقتين تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض، استهدفت إحداهما مساعدة إدارية في صفوف الأمن الوطني، وكذا موظفة إدارية بالمدينة نفسها"، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

المصدر ذاته أضاف أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه فيهم لحظة توقيفهم على سيارة مكتراة يستعملونها في عمليات السرقة، بالإضافة على سلاحين أبيضين من الحجم الكبير، وبعض المنقولات الشخصية المحصلة من هذه الأفعال الإجرامية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و36 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ فيما لازالت التحريات جارية لتوقيف باقي شركائهم المفترضين.