قتيلان في انقلاب جرار بإقليم قلعة السراغنة

هسبريس من مراكش

لقي سائق ومساعده مصرعهما في حادثة سير وقعت اليوم الخميس بالقرب من مركز العرارشة، بتراب الجماعة القروية الهيادنة التابعة لإقليم قلعة السراغنة.

وحسب مصادر هسبريس فإن الحادث نجم عن انقلاب جرار وعربة مجرورة كان على متنها أزيد من 12 عاملا أثناء عودتهم إلى منازلهم بعد إنهاء عملهم اليومي بحقول الكمون بالمنطقة؛ ما تسبب في مصرع سائق الجرار ومرافقه، إذ لفظا أنفاسهما الأخيرة بموقع الحادثة.

وأضافت المصادر نفسها أن جثتي الهالكين نقلتا إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة، قبل تسليمهما إلى أقاربهما بعد إنجاز الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية جماعة الهيادنة فتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة أسباب الحادثة.