24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:58
|06:34
|13:29
|17:07
|20:16
|21:40
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- القضاء يحفظ ملف "برلماني السنبلة" بالمحمدية
- أسرار وفوائد الحجامة
- قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية
- صرخة سكان كتامة
- "التيجانية الجزائرية" تواجه تيارات التكفير بإفريقيا
مندوبية التخطيط تربط بين ارتفاع معدلات البطالة والتكوين المهني (5.00)
فلكي مغربي: هلال رمضان وعيد الفطر يُوحد جميع البلدان الإسلامية (5.00)
"شوهة مغربية" .. دراجة مسروقة من مونتريال تُباع في الرباط (4.78)
- بوتفليقة يستعد للحرب على المملكة .. حشد دولي وطرد دبلوماسيين - (166)
- "شوهة مغربية" .. دراجة مسروقة من مونتريال تُباع في الرباط - (119)
- المغرب: العداء موقف ثابت للجزائر .. والأدلة تدين "حزب الله" - (99)
- الحكومة ترصد أدلة تَورط إيران .. خبراء متفجرات وحرب عصابات - (72)
- الداودي يتوعد التجار المُفسدين والغشاشين خلال شهر رمضان - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قتيلان في انقلاب جرار بإقليم قلعة السراغنة
لقي سائق ومساعده مصرعهما في حادثة سير وقعت اليوم الخميس بالقرب من مركز العرارشة، بتراب الجماعة القروية الهيادنة التابعة لإقليم قلعة السراغنة.
وحسب مصادر هسبريس فإن الحادث نجم عن انقلاب جرار وعربة مجرورة كان على متنها أزيد من 12 عاملا أثناء عودتهم إلى منازلهم بعد إنهاء عملهم اليومي بحقول الكمون بالمنطقة؛ ما تسبب في مصرع سائق الجرار ومرافقه، إذ لفظا أنفاسهما الأخيرة بموقع الحادثة.
وأضافت المصادر نفسها أن جثتي الهالكين نقلتا إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة، قبل تسليمهما إلى أقاربهما بعد إنجاز الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية جماعة الهيادنة فتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة أسباب الحادثة.