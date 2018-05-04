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كُتّاب وآراء
قضاء مراكش يؤجل محاكمة أستاذ متهم بالتزوير
أرجأت غرفة الجنح العادية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الخميس، محاكمة أستاذ جامعي يشتغل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض إلى يوم الخميس 07 يونيو المقبل، لمنح مهلة لدفاعه لتقديم الدفوعات الشكلية والاطلاع على محضر الضابطة القضائية.
وحضر الأستاذ الجامعي "ب - م" أمام هيئة المحكمة رفقة دفاعه؛ غير أن هذا الأخير التمس منحه مهلة، قبل مناقشة ملف القضية.
وحسب مصادر هسبريس، فإن المتهم، الحاصل على دكتوراه الدولة في القانون، يوجد في حالة سراح ويتابع طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك من أجل جنحتي التزوير في محرر عرفي واستعماله والسرقة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها قد أنهى تحقيقاته الأولية والتفصيلية في هذه القضية، بناء على ملتمس وكيل الملك الرامي إلى إجراء تحقيق مع المتهم ومواجهته بالتهم السالف ذكرها المنسوبة إليه، قبل أن يستخلص مجموعة من القرائن تؤكد ارتكابه للتهم المنسوبة إليه.