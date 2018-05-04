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الختان يرسل رضيعا إلى المستعجلات بأكادير

الختان يرسل رضيعا إلى المستعجلات بأكادير
هسبريس من أكادير
الخميس 03 ماي 2018 - 23:01

استقبلت مستعجلات المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، ليلة اليوم الخميس، رضيعا عمره سنتان، في وضعية حرجة، بعدما تعرض لنزيف في عضوه الذكري.

وقالت مصادر مطلعة لهسبريس إن سبب النزيف يعود إلى محاولة والد الرضيع ختان ابنه في المنزل بشكل يدوي، دون الذهاب به للمختصين.

مصادر الجريدة زادت أن والدة الرضيع نقلته على وجه السرعة إلى مستعجلات الحسن الثاني بأكادير لتلقي الإسعافات الضرورية، مرجحة أن يكون الأب يعاني من اضطرابات نفسية.

وقد أكدت مصادر طبية من مستشفى الحسن الثاني توصلها بهذا الطفل، معربة عن أن الطاقم الطبي سوف يبذل قصارى جهده لإسعافه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مونية الخميس 03 ماي 2018 - 23:43
يا ربي شافي هاد الرضيع البريئ و احفظه من كل أدى وصبر أمه. و أطلب منكم أصدقائي قراء هسبريس بالدعاء لهذا الصبي و شكرا.
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