اغتصاب فتاة يجر شابا إلى القضاء بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للمنتجع السياحي أوريكا، أمس الخميس، بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقا أوليا مع شخص يبلغ من العمر 21 سنة، ضبط متلبسا بالاعتداء جنسيا على طفلة عمرها 13 سنة، داخل مشتل للنباتات بأحد دواوير الجماعة المذكورة.

وأفاد عمر أربيب، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن درك أوريكا اعتقل المتهم باغتصاب الفتاة القاصر، بعدما أبلغ عنه عمال يشتغلون المشتل نفسه، وأن ملفه أحيل على النيابة العامة، في اليوم نفسه، بعد الانتهاء من التحقيق التمهيدي.

وطالب هذا الحقوقي القضاء بإنزال أشد العقوبة بالمتهم المذكور، مشيرا إلى أن انتشار ظاهرة اغتصاب القاصرات تستشري بفضل تساهل بعض الأحكام القضائية مع المتورطين في هذه الجرائم؛ وهو ما يفرض تشديد الأحكام حتى تكون رادعة لكل من يفكر في انتهاك عرض فتاة أو طفل أو اغتصاب النساء.