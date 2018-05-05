الأمن يوقف متورطا في جريمة "الخيام" بأكادير

هسبريس من أكادير

ألقت عناصر الشرطة القضائية بأكادير، القبض على مشتبه بارتكابه جريمة قتل بحي الخيام.

وتعود وقائع الجريمة إلى خلاف بين شخصين زوال الخميس، تطور إلى عراك، ثم تدخل شخص ثالث لفض النزاع الذي نشب بين سائق وحارس مربض، فتلقى طعنة بسكين من شخص يعرف بولد بنببوش من مواليد 1997، الذي لاذ بالفرار مباشرة بعد سقوط الضحية أرضا؛ فيما نُقل المطعون إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني لتلقي العلاج، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بالمؤسسة الصحية ذاتها.

وتمكنت السلطات الأمنية بأكادير، بعد أن فتحت تحقيقا في الجريمة، من إلقاء القبض على المشتبه فيه بحي بنسركاو بمدينة أكادير، وقد جرى الاحتفاظ به لاستكمال إجراءَات التحقيق.