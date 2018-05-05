الرمي بالحجارة يغلق ممر "فرخانة" بمليلية المحتلة

متابعة من خالد ملوك

قالت مصادر أمنية إسبانية إن العديد من ممتهني التهريب المعيشي قاموا، مساء الخميس، بإلقاء الحجارة على عناصر الحرس المدني المرابطين بمعبر فرخانة الحدودي، الذي يعد البوابة الثانية بعد ممر بني أنصار الفاصل بين تراب إقليم الناظور وثغر مليلية الخاضع للاحتلال الإسباني.

وأضافت المصادر ذاتها أن عملية الرمي بالحجارة من "الجانب المغربي" بدأت منذ الساعة الخامسة زوالا، كردة فعل على قرار سلطات المدينة القاضي بإغلاق النقطة الحدودية في وجه العربات والأشخاص الراغبين في التبضع، مشيرة إلى أن الواقعة لم تتسبب في إصابات في صفوف عناصر الشرطة الإسبانية.

وأفادت القيادة العليا للشرطة بالثغر بأنها اتخذت قرار عدم إعادة فتح المعبر حتى الجمعة؛ فيما عبرت النقابة الاتحادية للشرطة الإسبانية عن إدانتها لما وقع، مشيرة في السياق ذاته إلى أن "الوضع مؤسف، في ظل عدم وجود حل لمثل هذه الوقائع التي تستهدف بالدرجة الأولى عناصر الأمن الساهرين على حماية الممر".

وشجبت المصالح الأمنية سالفة الذكر، في تغريدة على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، الفوضى التي تعرفها مختلف النقط الحدودية المحيطة بالمدينة السليبة، بسبب التدافع الكبير بين مروجي السلع المهربة، مطالبة السلطات الوصية بـ"اتخاذ تدابير بشأن إعادة النظر في الهيكلة المعتمدة منذ عدة أشهر بغية تفادي تكرار مثل هذه الوقائع".

من جانبها، أوضحت الرابطة الموحدة للحرس المدني أن المدينة في حاجة ماسة إلى إجراءات واقعية تضمن الأمن الشخصي لمختلف الأجهزة الأمنية، التي تقوم بخدمات كبيرة من أجل ضمان عملية العربات والأشخاص الراغبين في اقتناء السلع.