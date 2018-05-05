إتلاف أطنان البطاطس الفاسدة للاستهلاك بمراكش

هسبريس من مراكش

تمكنت لجنة من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، بتنسيق مع اللجنة المحلية لمراقبة المنتجات الغذائية، من حجز كمية مهمة من البطاطس الفاسدة داخل معمل سري غير مرخص له يوجد بتراب الجماعة القروية اسعادة، كانت معدة للاستهلاك عن طريق القلي بمطاعم مراكش.

وحسب مصادر هسبريس، فإن اللجنة الإقليمية المختلطة المكونة من ممثل قسم الشؤون الاقتصادية بالولاية والمكتب الوطني للسلامة الصحية وقائد قيادة سعادة وعناصر الدرك الملكي أشرفت على إتلاف أزيد من 8 أطنان من البطاطس الفاسدة، بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عبر تفريغها في شاحنات نقل الأزبال.

وأضافت المصادر نفسها أن اللجنة الإقليمية أنجزت تقريرا في الموضوع، يتضمن معلومات عن المعمل السري، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، مشيرة إلى أن هذه العملية تندرج في إطار المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية بجميع أنواعها حفاظا على صحة المستهلكين.