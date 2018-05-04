المرافعات تؤجل محاكمة "وحش بوشان" بمراكش

هسبريس من مراكش

حددت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم الخميس 10 ماي الجاري للشروع في المرافعات ومناقشة ملف من بات يعرف بـ"وحش بوشان" وشريكيه المتورطين في تكوين عصابة إجرامية وهتك عرض تلميذة قاصر بمنطقة بوشان التابعة لتراب إقليم الرحامنة، باستعمال العنف والابتزاز والتشهير.

ويتابع في هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني ثلاثة شبان، ضمنهم نجل أحد المستشارين بالجماعة القروية أيت الطالب بإقليم الرحامنة، والبالغ من العمر 20 سنة، إذ تمت متابعته من أجل توثيق محاولة الاغتصاب باتفاق مع المتهم الرئيسي عبر "فيديو" شكل أداة للابتزاز والتشهير.

وحسب صك الاتهام فإن المتهم الرئيسي، البالغ من العمر 21 سنة، يواجه تهما ثقيلة تتعلق بـ"تكوين عصابة إجرامية وهتك عرض قاصر باستعمال العنف والابتزاز والتشهير"؛ في حين يتابع المتهم الثالث في هذا الملف، وهو حلاق بمنطقة بوشان يبلغ من العمر 23 سنة، من أجل عدم التبليغ الفوري عن محاولة ارتكاب جناية، بعدما توصل عبر هاتفه النقال بالشريط الذي يبين عملية الاعتداء على التلميذة القاصر "خولة"، بعد تجريدها من ملابسها ومحاولة اغتصابها.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت الشريط الذي يظهر فيه المتهم الرئيسي وهو يجرد التلميذة القاصر خولة من سروالها "الجينز"، ويحاول الاعتداء عليها جنسيا، قبل أن تتدخل الإدارة العامة للأمن الوطني، وتفتح تحقيقا في الموضوع، ليتم تحديد موقع الجريمة، وينخرط المركز القضائي لمدنية ابن جرير، ومركز الدرك الملكي بمنطقة بوشان، في عملية البحث التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم الثلاثة.