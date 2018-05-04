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الرئيسية | حوادث | مصرع سائق في حادث مروري بأولاد بوزيري

مصرع سائق في حادث مروري بأولاد بوزيري

مصرع سائق في حادث مروري بأولاد بوزيري
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 04 ماي 2018 - 15:11

أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات، اليوم الجمعة، بإجراء تشريح طبّي لجثة سائق، توفّي نتيجة تعرّضه لحادثة سير قاتلة، إثر انقلاب شاحنة كان يقودها من مدينة الدار البيضاء نحو مدينة مرّاكش.

واستنادا إلى مصادر هسبريس فإن الهالك "أ،خ"، البالغ من العمر 34 سنة، ينحدر من أولاد حساين بالجديدة، وكان متوجّها نحو مراكش بحمولة من الجبن على متن شاحنة من الحجم الكبير، إلا أنها انقلبت بالنقطة الكيلومترية 95 بالطريق السيار على مستوى دوار "لبحورة" قيادة أولاد بوزيري ناحية سطات.

وزادت المصادر نفسها أن ممثلا عن السلطات المحلية بأولاد بوزري وعناصر من الدرك الملكي، تابعة لكوكبة الدرّاجات سرية سطات، انتقلوا إلى مكان الحادث، وعملوا على نقل الضحية على متن سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية نحو المستشفى، من أجل إنقاذ حياته، إلا أنه فارق الحياة.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بسرية سطات بحثا قضائيا في النازلة، لتحديد ظروف وقوع الحادث المميت، بعدما أشرفت عناصر الأمن على وضع جثة الهالك بقسم الأموات، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية سطات.

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