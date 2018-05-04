توقيف متهم بهتك عرض ابنة شقيقته بفاس

رشيد الكويرتي من فاس

أوقفت شرطة التدخلات التابعة لولاية أمن فاس، مساء أمس الخميس، شابا (25 سنة) متهما بهتك عرض ابنة شقيقته البالغة من العمر حوالي أربع سنوات ونصف، وذلك من داخل منزل أسرته الكائن بحي القطانين بالمدينة العتيقة.

وأوردت مصادر هسبريس أن خال الطفلة، الذي وضع تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، متهم بهتك عرض ابنة شقيقته باستعمال أصبعه، ما تسبب لها في خدوش وتعفن مهبلي، حسب ما أكدته الفحوصات الطبية التي خضعت لها الطفلة.

ورجحت المصادر ذاتها أن تكون الطفلة تعرضت لهذا الاعتداء داخل بيت جدتها الذي تعيش فيه رفقة خالها، وذلك في غياب أمها المطلقة والقاطنة بدولة الإمارات العربية المتحدة لأجل العمل.