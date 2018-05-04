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الرئيسية | حوادث | توقيف متهم بهتك عرض ابنة شقيقته بفاس

توقيف متهم بهتك عرض ابنة شقيقته بفاس

توقيف متهم بهتك عرض ابنة شقيقته بفاس
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 04 ماي 2018 - 16:13

أوقفت شرطة التدخلات التابعة لولاية أمن فاس، مساء أمس الخميس، شابا (25 سنة) متهما بهتك عرض ابنة شقيقته البالغة من العمر حوالي أربع سنوات ونصف، وذلك من داخل منزل أسرته الكائن بحي القطانين بالمدينة العتيقة.

وأوردت مصادر هسبريس أن خال الطفلة، الذي وضع تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، متهم بهتك عرض ابنة شقيقته باستعمال أصبعه، ما تسبب لها في خدوش وتعفن مهبلي، حسب ما أكدته الفحوصات الطبية التي خضعت لها الطفلة.

ورجحت المصادر ذاتها أن تكون الطفلة تعرضت لهذا الاعتداء داخل بيت جدتها الذي تعيش فيه رفقة خالها، وذلك في غياب أمها المطلقة والقاطنة بدولة الإمارات العربية المتحدة لأجل العمل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أمين alemana الجمعة 04 ماي 2018 - 17:05
20 سنة حبسا مع الاشغال شاقة
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2 - nabil الجمعة 04 ماي 2018 - 17:08
بدون مقدمات طبقىو قانون أقصى صرامة في هده الحالات ..لأننا أصبحنا و للأسف أكتر وحشية وهمجية ....جميل ان ندعولرب العالمين باللطف لكن يجب علينا كبشر الاتحاد لاجبار الدولة لتفعيل القوانين كما فعلنا مع مقاطعة الحليب موءخرا ....هده بداية كل إصلاح ... بلدنا روعة لولا وجود الوحوش المغتصبين و المشرملين لنتحد ضد الظلم يا اخواني شكرًا ...
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