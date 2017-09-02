أمن القنيطرة يوقف متورطيْن في الاتجار بالمخدرات

هسبريس من الرباط

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، شخصين، أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل تكوين عصابة إجرامية؛ وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها.

وتم توقيف المشتبه فيهما، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، على متن سيارة مكتراة عند قدومهما من مدينة طنجة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل الصندوق الخلفي للسيارة التي كانا على متنها عن حجز 1295 قرصا من مخدر "إكستازي" وأنواع أخرى من الأقراص الطبية المخدرة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف مصدر ووجهة هذه الأقراص المخدرة، وكذا جميع المساهمين والمشاركين المحتملين في هذه القضية.