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حجز كمية مهمة من الخمور المهربة بالقصر الكبير
الجمعة 04 ماي 2018 - 22:29
تمكنت مصلحة الضابطة القضائية بمدينة القصر الكبير من حجز كمية كبيرة من الخمور المهربة داخل سيارة من الحجم الصغير بحي السلام بالمدينة ذاتها.
الكمية المحجوزة بلغت 220 قنينة خمر من مختلف الأنواع، إضافة إلى سلاح أبيض عبارة عن ساطور.
وفي الوقت الذي لاذ فيه صاحبا السيارة بالفرار، فقد تمكنت المصالح الأمنية من تحديد هويتهما وجارٍ البحث عنهما من أجل إيقافهما.