24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/05/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5606:3313:2917:0720:1721:41
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ستفلح الحكومة في محاربة غلاء الأسعار خلال شهر رمضان؟

  1. إطلاق اسم بن مبارك على بوابة بملعب ملقة (5.00)

  2. اقتراب رمضان وغلاء الأسعار يسائلان تجميد مجلس المنافسة (5.00)

  3. "التقدم والاشتراكية" يهيّئ مقترح قانون لتقنين الإجهاض بالمغرب (5.00)

  4. انتقادات تلاحق "المهرجان الجامعي للموسيقى" (5.00)

  5. منتدى ينتقد طريقة انتخاب مجلس الصحافة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حجز كمية مهمة من الخمور المهربة بالقصر الكبير

حجز كمية مهمة من الخمور المهربة بالقصر الكبير

حجز كمية مهمة من الخمور المهربة بالقصر الكبير
هسبريس من الرباط
الجمعة 04 ماي 2018 - 22:29

تمكنت مصلحة الضابطة القضائية بمدينة القصر الكبير من حجز كمية كبيرة من الخمور المهربة داخل سيارة من الحجم الصغير بحي السلام بالمدينة ذاتها.

الكمية المحجوزة بلغت 220 قنينة خمر من مختلف الأنواع، إضافة إلى سلاح أبيض عبارة عن ساطور.

وفي الوقت الذي لاذ فيه صاحبا السيارة بالفرار، فقد تمكنت المصالح الأمنية من تحديد هويتهما وجارٍ البحث عنهما من أجل إيقافهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.