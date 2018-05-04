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كُتّاب وآراء
مصرع تلميذة في حادثة سير بإقليم السراغنة
لقيت تلميذة في ربيعها الخامس عشر كانت على متن دراجة هوائية مصرعها في حادثة سير، وقعت اليوم الجمعة بتراب الجماعة القروية الجبيل بإقليم قلعة السراغنة على مستوى الطريق الوطنية رقم 8، عندما دهستها حافلة لنقل المسافرين.
وأحيلت جثة الضحية على مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة، في انتظار مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها، قبل تسليم جثتها إلى أسرتها.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الهالكة كانت في طريقها إلى المنزل بدوار السلالمة التابع للجماعة القروية الجبيل، بعد مغادرتها للمؤسسة التعليمية التي تدرس بها، قبل أن تدهسها الحافلة المذكورة لتلفظ أنفاسها الأخيرة بمكان الحادث، مخلفة صدمة كبيرة في أوساط زملائها في الدراسة وأقاربها.
وفتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة الجبيل، التي انتقلت إلى مكان الحادث، تحقيقا في موضوع الحادثة لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وقوعها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
كل مسوول يفكر في جمع الاموال ولا يهمه الشعب. المهم الفيلا وتكديس الأموال وتركها سما للورثة