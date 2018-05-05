إيقاف 5 متورطين في "الهجرة السرية" بسلا

هسبريس من الرباط

أوقفت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سلا خمسة أشخاص، من بينهم قاصر وثلاثة من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال النصب وتنظيم الهجرة غير المشروعة.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية اكتشاف جثة لفظها شاطئ البحر بمدينة سلا، "قبل أن تكشف التحريات الأمنية أن الأمر يتعلق بوفاة مرتبطة برحلة للهجرة غير المشروعة، كما مكنت الأبحاث المنجزة من إيقاف المتورطين في تنظيمها، فضلا عن ضبط طفل قاصر كان من المرشحين للهجرة نحو أوروبا"، وفق بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق المصدر ذاته، فقد أسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن في هذه القضية عن حجز مجموعة من المعدات المستعملة في تنظيم الهجرة غير المشروعة، وهي ثلاثة قوارب خشبية وسيارة، ومبالغ مالية، فضلا عن دفترين تدون فيهما أسماء المرشحين للهجرة وتسبيقات المبالغ التي قاموا بدفعها.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم البالغين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وتحديد امتداداتها المحتملة داخل المغرب وخارجه.