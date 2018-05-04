24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:56
|06:33
|13:29
|17:07
|20:17
|21:41
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الخارجية: الموقف الكويتي لم ولن يتغيّر تجاه الصحراء المغربية
- التمييز في المجتمع المغربي
- مقاطعةُ اليوم جسرُ الكرامةِ غدا
- حادث "منجم البارتين" يؤجج منطقة النقوب
- مصرع تلميذة في حادثة سير بإقليم السراغنة
اقتراب رمضان وغلاء الأسعار يسائلان تجميد مجلس المنافسة (5.00)
"التقدم والاشتراكية" يهيّئ مقترح قانون لتقنين الإجهاض بالمغرب (5.00)
- المقاطعة تدفع المغرب إلى التخلص من ملايين اللترات من الحليب - (138)
- خبير لبناني: حزب الله يرفض الانفصال .. وإيران لا تحتاج أعداء - (98)
- مونديال 2026 .. آل الشيخ يميل إلى الملف الأمريكي - (95)
- جنوب إفريقيا تتراجع عن دعم المغرب لاحتضان "مونديال 2026" - (88)
- العنوسة تمسّ ثمانية ملايين مغربية .. وهذه أبرز المسبّبات - (81)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأمن يعيد تمثيل عملية السطو على وكالة مالية
أعادت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الجمعة، تمثيل فصول عملية السطو على وكالة مالية لصرف العملات بحي الرميلة بالمدينة العتيقة لمراكش، وسرقة أزيد من مليوني درهم من العملات الوطنية والأجنبية، تحت إشراف النيابة العامة، بعد اعتقال الجاني والاستماع إليه في محاضر قانونية.
واقتيد الجاني، الذي يبلغ من العمر 17 سنة، إلى مسرح الجريمة، تحت حراسة أمنية مشددة، من أجل إعادة تمثيل العملية، التي يتضح من خلال أطوارها أن الجاني نفذ عملية السطو بطريقة مدروسة على الطريقة الهوليودية، قبل أن يغادر المكان دون إثارة الانتباه، في وقت مبكر من صباح أمس الخميس، إلى منزله.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الجاني قبل تنفيذه لعمليته اقتحم محلا تجاريا متخصصا في بيع اللوحات التشكيلية تعود ملكيته إلى إحدى الأجنبيات، المحاذي لمكتب صرف العملات، حيث استعان خلال تنفيذه لعملية السطو على الوكالة المالية المذكورة بآلة حديدية لتكسير باب المحل التجاري، قبل أن يشرع في حفر الجدار الفاصل بين المحل التجاري والوكالة المالية وتخريب إحدى كاميرات المراقبة، ليعمل على كسر الخزانة الحديدية بواسطة آلة كهربائية، والاستيلاء على مبلغ مالي مهم من العملات الأجنبية والوطنية.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش تمكنت، في ظرف وجيز، من فك لغز سرقة الوكالة المالية المذكورة، حيث تأتى إيقاف الفاعل الرئيسي مباشرة بعد ارتكابه للفعل، ليتم اقتياده إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق، تحت إشراف النيابة العامة، في الوقت الذي كشفت فيه التحقيقات عن هوية مشتبه فيه ثان في عملية السطو المذكورة ليتم تحرير مذكرة بحث في حقه على الصعيد الوطني.