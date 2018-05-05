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كُتّاب وآراء
العثور على جثة مهاجر متقاعد في منزل بتنغير
قامت عناصر الوقاية المدينة بتنغير، مساء الجمعة، بنقل جثة شخص، بلغت درجة متقدمة من التحلل، صوب المستشفى الإقليمي لتنغير، في انتظار نقلها إلى مستودع الأموات بورزازات قصد تشريحها لتحديد سبب الوفاة.
ووفق مصادر جريدة هسبريس، فإن الجثة هي لمهاجر متقاعد كان يقيم بالديار الفرنسية، وهو من دوار إغرم امزدار بالجماعة الترابية إكنيون، متزوج وله ثمانية أبناء يقيمون بالديار الفرنسية. وأضافت أنه كان يقطن وحده بمنزله الكائن بحي بوكافر وسط مدينة تنغير، قبل أن يُعثر عليه ميتا.
وأكد مصدر مطلع لهسبريس أن سكان حي بوكافر هم من قاموا بإبلاغ السلطات بوجود رائحة كريهة تنبعث من منزل المهاجر المتقاعد. وقد حلت بمكان الحادث مصالح الشرطة القضائية والسلطات المحلية، فيما أمرت النيابة العامة بالتحقيق في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة.