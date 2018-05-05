الشرطة توقف مشتبها بقتل صيدلاني بأكادير

هسبريس من أكادير

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية في السرقة الموصوفة والضرب والجرح، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد والسرقة.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد عاينت، يوم 26 أبريل المنصرم، جثة صيدلاني يبلغ من العمر 58 سنة داخل شقته، وتبدو عليه آثار عنف بارزة، مضيفة أن الأبحاث والتحريات أسفرت عن توقيف المشتبه به الرئيسي المتورط في ارتكاب هذه الجريمة.

وأوضح البلاغ ذاته أن إجراءَات البحث كشفت أن المشتبه به ظهر مع الضحية في عدة أمكنة، بما فيها محيط مسرح الجريمة، وأنه استولى على بعض المنقولات الشخصية من منزل الهالك مباشرة بعد تعريضه للاعتداء، مشيرا إلى أن البحث لا يزال متواصلا لتحديد خلفيات الحادث ودوافعه الحقيقية.

وأبرز البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، علما أن الشرطة القضائية بمدينة أكادير سبق لها أن أحالت شخصين على العدالة في إطار هذه القضية، للاشتباه في تورطهما في اقتناء وإخفاء منقولات شخصية من عائدات هذه الجريمة.