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الرئيسية | حوادث | تاجر مخدرات يرش عناصر أمنية بمادة مشتعلة

تاجر مخدرات يرش عناصر أمنية بمادة مشتعلة

تاجر مخدرات يرش عناصر أمنية بمادة مشتعلة
هسبريس من أكادير
السبت 05 ماي 2018 - 16:40

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن إنزكان، أمس الجمعة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 47 سنة، كان مبحوثا عنه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات.

وحسب مصدر أمني، فقد تم اعتقال المشتبه به، وهو من ذوي السوابق القضائية المتعددة، إثر مداهمة منزله بحي إرحالن بالدشيرة، بالرغم من المقاومة العنيفة التي أبداها، إذ عمد إلى رش عناصر الشرطة بمادة مشتعلة لمنعها من اعتقاله.

وقد أسفرت عملية التفتيش، التي أنجزت في إطار هذه القضية، عن حجز قنينة محتوية على سائل قابل للاشتعال وسلاح أبيض.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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