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الرئيسية | حوادث | طفلة تنهي حياتها شنقا بضواحي مقريصات

طفلة تنهي حياتها شنقا بضواحي مقريصات

طفلة تنهي حياتها شنقا بضواحي مقريصات
هسبريس من وزان
السبت 05 ماي 2018 - 11:10

أقدمت طفلة في ربيعها الثاني عشر، أمس الجمعة، على وضع حد لحياتها شنقا وسط منزلها الموجود قرب غابة ازرق بضواحي جماعة مقريصات بإقليم وزان.

ووفق مصادر هسبريس، فإن الطفلة لفت حبلا حول عنقها ووصلته بغصن شجرة، ثم قامت بشنق نفسها.

وقد انتقلت عناصر الدرك الملكي، إثر إخطارها بالأمر، إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في الموضوع تحت إشراف النيابة المختصة، كما عملت على البحث عن الدلائل والقرائن التي تفيد في البحث.

وتم نقل جثة الضحية صوب مستودع الأموات، التابع لمركز حفظ الصحة، إلى حين تحديد الأسباب الحقيقية للانتحار.

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