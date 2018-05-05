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الرئيسية | حوادث | توقيف قائد متهم بتعنيف شابّ بمدينة طنجة

توقيف قائد متهم بتعنيف شابّ بمدينة طنجة

توقيف قائد متهم بتعنيف شابّ بمدينة طنجة
هسبريس من الرباط
السبت 05 ماي 2018 - 13:10

أفاد بلاغ صادر عن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بأنه تم، في خطوة احترازية، "توقيف قائد الملحقة الإدارية 12 بمغوغة عن مزاولة مهامه وإلحاقه بمصالح عمالة طنجة أصيلة بدون مهمة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء ذلك".

وجاء هذا القرار إثر التحقيق الذي أمرت النيابة العامة بطنجة بفتحه في موضوع الاتهامات التي وجهها الشاب "أ.ب" للقائد المذكور وبعض عناصر القوات المساعدة بتعنيفه في أحد أحياء مدينة طنجة يوم 21 أبريل الماضي.

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