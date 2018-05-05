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توقيف قائد متهم بتعنيف شابّ بمدينة طنجة
السبت 05 ماي 2018 - 13:10
أفاد بلاغ صادر عن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة بأنه تم، في خطوة احترازية، "توقيف قائد الملحقة الإدارية 12 بمغوغة عن مزاولة مهامه وإلحاقه بمصالح عمالة طنجة أصيلة بدون مهمة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء ذلك".
وجاء هذا القرار إثر التحقيق الذي أمرت النيابة العامة بطنجة بفتحه في موضوع الاتهامات التي وجهها الشاب "أ.ب" للقائد المذكور وبعض عناصر القوات المساعدة بتعنيفه في أحد أحياء مدينة طنجة يوم 21 أبريل الماضي.