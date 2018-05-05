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كُتّاب وآراء
قتيل وجريحان في حادث انقلاب شاحنة بغفساي
أدى حادث انقلاب شاحنة لنقل المشروبات الغازية، مساء اليوم السبت ببلدية غفساي، إلى مصرع السائق، وإصابة مساعديه بجروح وصفت بالبليغة.
وبحسب ما أوردته مصادر هسبريس، فإن الهالك المزداد سنة 1969، متزوج وله أطفال، لقي حتفه إثر هذا الحادث على الفور، مبرزة أن الشاحنة المنقلبة هوت في حافة حادة محاذية لمنعرج خطير يوجد على الطريق الرابطة بين وسط مدينة غفساي وحي الزريقة.
وقد تم نقل جثة الهالك، الذي ينحدر من حي اعوينات الحجاج بفاس، إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد إخضاعها للترشيح الطبي، فيما أدخل المصابان قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس لتلقي العلاجات الضرورية.
وقد هرعت عناصر الدرك الملكي لمركز غفساي إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا حول ملابسات وقوع الحادث.