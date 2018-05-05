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الرئيسية | حوادث | الدرك الملكي يحجز كمية لحوم فاسدة بتامصلوحت

الدرك الملكي يحجز كمية لحوم فاسدة بتامصلوحت

الدرك الملكي يحجز كمية لحوم فاسدة بتامصلوحت
ابراهيم مغراوي من مراكش
السبت 05 ماي 2018 - 21:05

حجزت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي تامصلوحت بإقليم الحوز، اليوم السبت، كمية من اللحوم الفاسدة وُصفت بالكبيرة، إضافة إلى معدات تستعمل في إعداد النقانق.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن هذه العملية تمت بعد مداهمة معمل سري لإعداد النقانق بلحوم فاسدة بالحي الإداري بجماعة تمصلوحت.

وأضافت المصادر نفسها أن درك تامصلوحت تلقى إخبارية تفيد بترويج المتهم لنقانق مشكوك في سلامتها تبيَّن أن مصدرها هو الذبيحة السرية، مبرزة أنه تم حجز المخزون الذي عثر عليه بالمقر المذكور.

وقد فتحت مصالح الدرك محضرا قانونيا للمتهم الذي تم وضعه، بأمر من النيابة العامة، رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضه أمام العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - انور السبت 05 ماي 2018 - 21:21
تحية خالصة لرجال الدرك. و نطالب باقصى العقوبة لمن تخول له نفسه الحاق الضرر بصحة المواطن.
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2
2 - محمد السبت 05 ماي 2018 - 21:42
غير قانونية لا يعني بالضرورة انها فاسدة... فقط لم يتبعوا المسطرة القانونية في مراحل وصولها للمستهلك.
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3 - reanime السبت 05 ماي 2018 - 21:42
les fameuses merguez bien rouge avec du colorant et plein d'épices pour manger la viande avariée et causer des intoxications alimentaires. il faut éviter ce type de produit mortadelle, saucisses, saucisson halal, casher. Si c'est industriel c'est plein de colorants et de conservateurs ( cancérigène ) et si c'est de l'artisanal on est pas à l'abri d'une tromperie qualité de viande médiocre, conditions d'hygiène très limite. il faut manger les choses simples c'est ce qui garantit la qualité et la sécurité. Si vous avez des expériences n'hésitez pas à partager.
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4 - خنيفري السبت 05 ماي 2018 - 22:09
يجب معاقبة هؤلاء المجرمين الذين يتلاعبون بصحة المواطنين عقوبة جد وخيمة ودون رحمة وإعطاء المثل والعبرة لكل من يريد ان يعتبر
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