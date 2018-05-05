الدرك الملكي يحجز كمية لحوم فاسدة بتامصلوحت

ابراهيم مغراوي من مراكش

حجزت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي تامصلوحت بإقليم الحوز، اليوم السبت، كمية من اللحوم الفاسدة وُصفت بالكبيرة، إضافة إلى معدات تستعمل في إعداد النقانق.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن هذه العملية تمت بعد مداهمة معمل سري لإعداد النقانق بلحوم فاسدة بالحي الإداري بجماعة تمصلوحت.

وأضافت المصادر نفسها أن درك تامصلوحت تلقى إخبارية تفيد بترويج المتهم لنقانق مشكوك في سلامتها تبيَّن أن مصدرها هو الذبيحة السرية، مبرزة أنه تم حجز المخزون الذي عثر عليه بالمقر المذكور.

وقد فتحت مصالح الدرك محضرا قانونيا للمتهم الذي تم وضعه، بأمر من النيابة العامة، رهن الحراسة النظرية في انتظار عرضه أمام العدالة.