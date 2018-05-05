قتيل وجريحان في انهيار حائط بجماعة مقريصات

هسبريس من وزان

لقي عامل مصرعه، فيما أصيب آخران بجروح طفيفة، اليوم السبت، إثر انهيار حائط بدوار أمود، التابع للنفوذ الترابي لجماعة مقريصات بإقليم وزان.

ووفق مصادر هسبريس، فإن العمال الثلاثة كانوا يزاولون عملهم المعتاد بالدوار المذكور، قبل انهيار الحائط، ورغم محاولات انتشال الضحية من وسط الركام وإسعافه، فقد فارق الحياة متأثرا بإصابته التي كانت خطيرة.

وعقب إخطارها بالأمر، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الحادث لفتح تحقيق في الموضوع، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات، التابع لمركز حفظ الصحة بوزان، إلى حين انتهاء التحقيق وتحديد ملابسات الحادث.