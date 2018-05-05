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الرئيسية | حوادث | الأمن يلجأ إلى الرصاص لتوقيف جانحين بتزنيت

الأمن يلجأ إلى الرصاص لتوقيف جانحين بتزنيت

الأمن يلجأ إلى الرصاص لتوقيف جانحين بتزنيت
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 05 ماي 2018 - 23:08

أفلحت عناصر الشرطة التابعة لمنطقة أمن تزنيت، اليوم السبت، في إيقاف شخصين، فيما لاذ ثالث بالفرار، يشتبه بتورطهم في ارتكاب عمليات سرقة بالعنف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وكان المشتبه بهم الثلاثة قد أبدوا مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الدورية الأمنية، بعدما حاولوا سرقة بعض المارة تحت التهديد بأسلحة بيضاء. وهو ما دفع موظف أمن إلى استخدام سلاحه الوظيفي، مطلقا رصاصات تحذيرية في الهواء، فيما أصابت أخرى أحد المشتبه بهم، الأمر الذي مكن من توقيفه.

وقد نقل المشتبه به المصاب إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، حيث تم الاحتفاظ به تحت المراقبة الطبية، فيما وُضع المتهم الثاني، الذي ألقي عليه القبض هو الآخر، تحت الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في حين لا يزال البحث جاريا عن ثالثهم.

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