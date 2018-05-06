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الرئيسية | حوادث | إسبانيا توقف مغربيا مطالبا لدى العدالة الفرنسية

إسبانيا توقف مغربيا مطالبا لدى العدالة الفرنسية

إسبانيا توقف مغربيا مطالبا لدى العدالة الفرنسية
مُتابعة من خالد ملوك
الأحد 06 ماي 2018 - 16:45

تمكنت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية ببلدية "ميخاس"، التابعة لمدينة مالقا الجنوبية، من إلقاء القبض على مهاجر مغربي صدر في حقه أمر قضائي بالاعتقال والتسليم من لدن السلطات الأمنية الفرنسية.

وقالت وكالة الأنباء الإسبانية إن الموقوف يواجه تهما متعلقة بـ"الانتماء إلى منظمة إجرامية خطيرة تكرس أنشطتها في تهريب وترويج المخدرات على المستوى الأوروبي"، مشيرة في السياق ذاته إلى أن المهاجر المغربي المذكور كان يتزعم شبكة للاتجار بالممنوعات بين المغرب وفرنسا وهولندا.

وأضافت "إفي" أن المنظمة، التي كان يترأسها المبحوث عنه البالغ من العمر 36 عاما، تقوم بتهريب كميات مهمة من مخدر الحشيش عبر عربات يقودها سائقون مغاربة، موضحة أن أفراد الشرطة طلبت منه الإدلاء بوثائقه الشخصية قصد مراقبتها، ليتبين أنه موضوع مذكرة بحث على المستوى الأوروبي.

وزادت، أيضا، أنه جرى اقتياده إلى مركز للشرطة بالمنطقة نفسها من أجل تعميق الأبحاث القضائية معه تحت إشراف الغرفة الجنائية رقم 11 بمحكمة مدينة مالقا بإقليم الأندلس، في انتظار تسليمه إلى السلطات الفرنسية فور الانتهاء من التدابير المرافقة لمثل هذه العمليات التي تدخل في إطار التعاون الأمني بين البلدين.

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