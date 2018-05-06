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كُتّاب وآراء
قتيل وجريحان في انقلاب شاحنة بعاصمة الفوسفاط
انقلبت شاحنة محملة بكمية كبيرة من التبن، زوال اليوم، بأحد المسالك القروية على مستوى دوار الحدادنة التابع للجماعة القروية "الفقرا" بإقليم خريبكة. وأسفرت الحادثة عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن شاحنة التبن كانت تسير عبر مسلك ترابي، وحين حاول سائقها قطع مسافة طرقية مرتفعة فقد السيطرة على مركبته التي انقلبت على القارعة اليمنى للطريق؛ ما أسفر عن سحق أحد المرافقين له ووفاته في الحال، وإصابة مرافق آخر بجروح وُصفت بالبليغة، وتعرض مرافق ثالث لجروح خفيفة، دون أن يصاب سائق الشاحنة بأي أذى.
وفور توصل مصالح الدرك الملكي لخريبكة بالخبر، انتقلت دورية على وجه السرعة إلى مكان الحادثة، من أجل اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية لتحديد ملابسات الواقعة، فيما جرت إحالة جثة الهالك على مستودع الأموات، مع نقل المصابيْن إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بخريبكة.